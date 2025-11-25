Plate u Leskovcu i dalje ispod republičkog proseka

Prosečna zarada u Srbiji za septembar iznosila je 150.947 dinara bruto, odnosno 109.147 dinara neto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Medijalna neto zarada bila je 85.267 dinara, što znači da polovina zaposlenih u zemlji prima manje od tog iznosa. U poređenju sa republičkim prosekom, Jablanički okrug i dalje ima osetno niže zarade. Prosečna septembarska plata u okrugu iznosi 115.875 dinara bruto, a 83.876 dinara neto Kao najveći grad Jablaničkog okruga, Leskovac značajno odskače od regionalnih pokazatelja. U septembru su zarade u gradu iznosile: 118.526 dinara bruto, 85.786 dinara neto. Iako