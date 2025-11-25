Plate u Leskovcu i dalje ispod republičkog proseka

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Plate u Leskovcu i dalje ispod republičkog proseka

Prosečna zarada u Srbiji za septembar iznosila je 150.947 dinara bruto, odnosno 109.147 dinara neto, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Medijalna neto zarada bila je 85.267 dinara, što znači da polovina zaposlenih u zemlji prima manje od tog iznosa. U poređenju sa republičkim prosekom, Jablanički okrug i dalje ima osetno niže zarade. Prosečna septembarska plata u okrugu iznosi 115.875 dinara bruto, a 83.876 dinara neto Kao najveći grad Jablaničkog okruga, Leskovac značajno odskače od regionalnih pokazatelja. U septembru su zarade u gradu iznosile: 118.526 dinara bruto, 85.786 dinara neto. Iako
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

RZS: U Srbiji manji broj rođenih i umrlih od januara do oktobra 2025

RZS: U Srbiji manji broj rođenih i umrlih od januara do oktobra 2025

NIN pre 8 minuta
Sumorna statistika: Za 10 meseci u Srbiji rođeno gotovo 1.500 beba manje

Sumorna statistika: Za 10 meseci u Srbiji rođeno gotovo 1.500 beba manje

Blic pre 1 sat
Niška Medijana prednjači po platama na jugu Srbije, Preševo i Bojnik na začelju

Niška Medijana prednjači po platama na jugu Srbije, Preševo i Bojnik na začelju

NIN pre 2 sata
U prvih 10 meseci 2025. godine u Srbiji rođeno manje beba nego lani

U prvih 10 meseci 2025. godine u Srbiji rođeno manje beba nego lani

N1 Info pre 3 sata
U prvih 10 meseci 2025. u Srbiji rođeno manje beba nego prošle godine

U prvih 10 meseci 2025. u Srbiji rođeno manje beba nego prošle godine

Vesti online pre 2 sata
Koliko je iznosila prosečna plata za septembar: Medijalna neto zarada 85.267 dinara

Koliko je iznosila prosečna plata za septembar: Medijalna neto zarada 85.267 dinara

Euronews pre 3 sata
U prvih 10 meseci 2025. godine u Srbiji rođeno manje beba nego lani

U prvih 10 meseci 2025. godine u Srbiji rođeno manje beba nego lani

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacJablanički okrugZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Tržište gomila zalihe: Kako bi Kina mogla da sruši cene nafte

Tržište gomila zalihe: Kako bi Kina mogla da sruši cene nafte

Forbes pre 3 minuta
Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca…

Ćulibrk: Bojim se da sa "ruskim prijateljima" sledi neprijateljsko preuzimanje, Rafinerija staje i da nam sad stigne licenca OFAC-a

N1 Info pre 13 minuta
48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

48. dan sankcija: curi i nafta i vreme: Rafinerija troši poslednje litre zaliha, hoće li OFAK dati cevčicu spasa?

Blic pre 14 minuta
Nova generacija tehnologa donela novo šampionsko zlato Gordi

Nova generacija tehnologa donela novo šampionsko zlato Gordi

Blic pre 9 minuta
"Ili nema NIS-a ili nacionalizacija", direktor Srbijagasa kaže da Srbija nema mnogo opcija ako ne budu skinute sankcije…

"Ili nema NIS-a ili nacionalizacija", direktor Srbijagasa kaže da Srbija nema mnogo opcija ako ne budu skinute sankcije Naftnoj industriji Srbije

Kurir pre 13 minuta