Umro Slobodan Arežina: Ugledni novinar preminuo posle duge i teške bolesti

Blic pre 2 sata
Karijeru je započeo kao reporter Beogradskog programa 1978. godine Radio je na mnogim pozicijama u medijima, uključujući direktora i urednika više televizijskih stanica Ugledni novinar i urednik Slobodan Arežina umro je u Beogradu u 71. godini, posle duže i teške bolesti.

Slobodan Arežina rođen je 1955. u Brčkom. Gimnaziju je završio u Kraljevu 1974. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Odsek međunarodnih odnosa, diplomirao je 1979. Pred sam završetak studija, 1978. godine počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa. Godine 1986. postao je šef dopisničke mreže i lokalnih programa Radio-televizije Srbije. Posle otkaza na RTS-u radio je kao slobodni novinar. Godine 1996/97. izabran je za direktora Televizije Mladenovac. Od
Preminuo novinar Slobodan Arežina

Danas pre 2 sata
