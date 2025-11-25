Preminuo novinar Slobodan Arežina

Danas pre 6 sati  |  RTS
Preminuo novinar Slobodan Arežina

Ugledni novinar i urednik Slobodan Arežina umro je u Beogradu u 71. godini, posle duže i teške bolesti.

Slobodan Arežina rođen je 1955. u Brčkom. Gimnaziju je završio u Kraljevu 1974. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Odsek međunarodnih odnosa, diplomirao je 1979. Pred sam završetak studija, 1978. godine počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa. Godine 1986. postao je šef dopisničke mreže i lokalnih programa Radio-televizije Srbije. Posle otkaza na RTS-u radio je kao slobodni novinar. Godine 1996/97. izabran je za direktora Televizije Mladenovac. Od
