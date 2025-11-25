(Video) "U januaru je trebalo da krenem sa procesom vantelesne, u novembru sam ostala trudna prirodnim putem" Katarina Živković je ostvarila najveću želju: "Pitanje, šta čekaš, zašto nisi, je jako nekulturno, jako ružno"

Jedna od tema razgovora bila je njeno iskustvo sa izazovima vezanim za majčinstvo.

Podelila je svoju emocionalnu borbu i retrospektivu trudnoće i majčinstva. Ovog ponedeljka u 22.15 sati samo na Blic televiziji pratite emisiju "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u kojoj je gošća pevačica Katarina Živković koja otvoreno govorio o problemu sa kojim se susrela kada je u pitajnu potomstvo, o tome da nije verovala kada je ostala u drugom stanju, ali i o neumesnim pitanjima koja su je pogađala. Pevačica Katarina Živković imala je problem koji