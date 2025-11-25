Mali: Budžet za 2026. je razvojni, 740 milijardi dinara za kapitalne investicije

(Foto: Borislav Bajkic/shutterstock.com) Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu je socijalno odgovoran, usmeren ka daljem podizanju životnog standarda građana Srbije i ka daljim investicijama u javnu infrastrukturu koja podiže kvalitet života, izjavio je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali predstavljajući predlog ovog zakona u Skupštini Srbije. On je istakao da je od danas pred poslanicima i niz zakona za nastavak