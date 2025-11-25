uživo RAT U UKRAJINI Napad dronovima i raketama: Ukrajina gađala rafineriju i strateške ciljeve u Rusiji

Ukrajina je značajno izmenila američki "mirovni plan" za okončanje sukoba, uklanjajući neke od zahteva Rusije.

Evropski lideri upozoravaju da brzo postizanje dogovora nije realno. Volodimir Zelenski mogao bi da se sastane sa Donaldom Trampom u Beloj kući kasnije ove nedelje, dok Kijev pokušava da u pregovore uključi i Evropu. Originalni plan SAD i Rusije, sastavljen prošlog meseca, predviđao je da se Ukrajina povuče iz gradova u Donbasu, smanji veličinu vojske i ne priključi NATO-u. Tokom pregovora u Švajcarskoj plan je značajno revidiran i sada, umesto 28, sadrži 19