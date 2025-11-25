Nastavlja se afrička klanica, primirje ni na vidiku! General sudanske vojske odbacio američki predlog primirja: "On je najgori od svih do sada"

General sudanske vojske Abdel-Fatah Burhan odbio je predlog primirja koji su ponudili posrednici pod vođstvom SAD, nazvavši ga "najgorim do sada", čime je dodatno oslabio međunarodne napore da se okonča razorni rat u Sudanu koji traje više od 30 meseci.

Posrednici, poznati kao "Kvartet" - SAD, Saudijska Arabija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati - već dve godine pokušavaju da zaustave borbe i ponovo uspostave put ka demokratskoj tranziciji, prekinut vojnom pučem 2021. godine. U video obraćanju koje je vojska objavila, Burhan je poručio da je predlog neprihvatljiv i optužio posrednike za pristrasnost u nastojanjima da zaustave sukob. Sudanje u građanskom ratu od aprila 2023. godine, kada je borba za moć između