Na predsedničkim izborima u Čileu pobedio desničar Hose Antonio Kast

SANTIJAGO - U drugom krugu predsedničkih izbora u Čileu, koji je održan u nedelju, pobedio je Hose Antonio Kast iz krajnje desničarske Republikanske partije sa više od 58 odsto osvojenih glasova, dok je Žanet Harom, kandidatkinja Komunističke partije, koja je dosad bila na vlasti u Čileu, osvojila 42 odsto glasova i priznala poraz.

Kast je odneo odlučujuću pobedu u svom trećem pokušaju da dođe na čelo zemlje, prenosi BBC. Njegova pobeda označava najveći zaokret udesno otkako je okončana vojna diktatura u Čileu 1990. godine, ocenjuje britanski javni servis i dodaje da Kast otvoreno pozdravlja bivšeg desničarskog diktatorskog lidera Čilea Augusta Pinočea. U svom prvom govoru pristalicama kao predsednik, Kast je poručio da će se "Čile ponovo osloboditi kriminala, teskobe i straha". "Kriminalci,