AMSS upozorio vozače na tri opasne pojave: Na ovim putnim pravcima je vidljivost smanjena zbog magle

Danas će tokom dana kiša biti lokalna pojava dok se uveče i tokom noći očekuje i u ostalim krajevima, a opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i iznenadnog proklizavanja vozila biće prisutnija posebno tokom jutra i noći kada je vidljivost smanjena, upozorava vozače Auto-moto savez Srbije ( AMSS).

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja. Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da na njima nema snega. Magle ima na pojedinim putnim pravcima - kod petlje Grdelica - granica Srbije i Severne Makedonije (Preševo), zatim na putnom pravcu Podbukovi - Kosjerić - Požega, Požega - Arilje - Divljaka, Preljina - Mrčajevci - Adrani (do mosta na Zapadnoj Moravi). Prema poslednjim