NBS objavila novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 26 minuta  |  Aleksandar Blagić
Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3255 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od početka godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u ponedeljak niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,7744 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Srednji kurs dinara za evro 117,3255 dinara

RTV pre 4 sati
NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

