Mladić ranjen u nogu u naselju Kumodraž - prevezen na odeljenje ortopedije na Banjici

Na odeljenje ortopedije na Banjici sinoć oko 23 sata zbrinut je mladić sa povredom noge, nezvanično saznaje N1.

Prema informacijama do kojih smo došli, povreda je najverovatnije nastala ranjavanjem iz vatrenog oružja u naselju Kumodraž. U toku je istraga nadležnih službi u cilju saznanja kako je došlo do ranjavanja. Kako mediji prenose, u pitanju je mladić star 26 godina, koji je odranije poznat policiji.