(Video) Pokušali da opljačkaju kombi za transport novca Oružana pljačka u Prištini: Osumnjičeni ispalili više hitaca

Osumnjičeni za pljačku pobegli su motociklom, a u blizini mesta događaja pronađen je zapaljeni automobil Policija i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i pronalaženju počinilaca Danas oko 14 časova u naselju Sunčani breg u Prištini došlo je do pucnjave tokom pokušaja oružane pljačke kombija koji je prevozio novac.

Prema policijskim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih, a osumnjičeni su pobegli. Portparol Policije tzv. Kosova, Enis Plana, potvrdio je da se sumnja kako je pucnjava izbila tokom pokušaja pljačke vozila za transport novca. Policija i tužilaštvo intenzivno rade na identifikaciji i hvatanju počinilaca. - Danas oko 14 časova primili smo informaciju o pucnjavi u naselju Bregu i Diellit u Prištini. Na osnovu dosadašnjih informacija, sumnja se da je slučaj