Muškarac koji je vozio auto u kojem je poginula Ana bio na poternici Novi detalji iz dosijea vozača koji je stradao kod Čačka: Evo za šta se teretio

Blic pre 3 sata
Istraga utvrđuje uzroke nesreće i uključuje obdukciju i tehničku analizu vozila Automobil je pronađen u betonskom propustu Aleksandar M. (37) koji je poginuo sa nestalom Anom Radović (20) u automobilu koji se prevrnuo kod Čačka i upao u betonski propust pre nekoliko godina je bio na poternici zbog sumnje da je učestvovao u krađi.

Kako saznajemo, on je za ovo krivično delo oslobođen nakon što je prvobitno prvostepenom presudom kažnjen uslovno. Prema informacijama koje posedujemo, postupak protiv njega se vodio u periodu od 2017. godine zbog sumnje da je počinio krivično delo krađa. Kako nije bio dostupan organima reda, postupak protiv njega se vodio u odsustvu, a sud je čak i raspisao poternicu za njim. Ubrzo je prvostepenom odlukom suda kažnjen sa uslovnom kaznom, a kada je predmet stigao u
Danas pre 4 sati
