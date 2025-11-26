Porast prosečnih zarada u Čačku i opštinama Moravičkog okruga, ovo su najnoviji podaci

Morava info pre 33 minuta  |  Morava info
Porast prosečnih zarada u Čačku i opštinama Moravičkog okruga, ovo su najnoviji podaci

ČAČAK, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA – Prosečna septembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 109.147 dinara (prošli mesec 105.590), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Zarada u Čačku niža je od aktuelnog republičkog proseka za 13.918 dinara i iznosi 95.229, što je nešto više od 800 evra. Prosečna plata u Čačku za 4.179 dinara veća je nego prošlog meseca, kada je bila 91.050 dinara. Medijalna neto zarada u Srbiji za avgust 2025. godine iznosila je 85.267 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar – septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Ovoliko sada iznosi prosečna plata u Srbiji: Objavljen precizan iznos koji sve iznenađuje

Ovoliko sada iznosi prosečna plata u Srbiji: Objavljen precizan iznos koji sve iznenađuje

Mondo pre 17 minuta
Kolika je prosečna plata u Srbiji? Objavljen tačan iznos

Kolika je prosečna plata u Srbiji? Objavljen tačan iznos

Kamatica pre 52 minuta
Ko u Srbiji zarađuje najviše, a ko najmanje

Ko u Srbiji zarađuje najviše, a ko najmanje

Vesti online pre 1 sat
Prosečna plata u Kragujevcu 10.000 dinara veća u odnosu na 2024. godinu

Prosečna plata u Kragujevcu 10.000 dinara veća u odnosu na 2024. godinu

Pressek pre 2 sata
Detaljan spisak plata u Srbiji: Ko zarađuje 300.000, a ko radi za 60.000 dinara?

Detaljan spisak plata u Srbiji: Ko zarađuje 300.000, a ko radi za 60.000 dinara?

Telegraf pre 3 sata
Oni u Srbiji ZARAĐUJU NAJVIŠE, imaju platu čak 319.923 DINARA: Nije povezano sa informacionim tehnologijama

Oni u Srbiji ZARAĐUJU NAJVIŠE, imaju platu čak 319.923 DINARA: Nije povezano sa informacionim tehnologijama

Telegraf pre 3 sata
U septembru najveće plate naftašima, najmanje u uslužnim delatnostima

U septembru najveće plate naftašima, najmanje u uslužnim delatnostima

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezČačakGornji MilanovacIvanjicaProsečna plataLučaniZavod za statistiku

Regioni, najnovije vesti »

„Da li su profesori nacisti, fašisti i karakondžule?“: Deo profesora tri niške gimnazije podržao kolege iz „Sremca“, koji…

„Da li su profesori nacisti, fašisti i karakondžule?“: Deo profesora tri niške gimnazije podržao kolege iz „Sremca“, koji traže ostavku direktorke

Danas pre 8 minuta
Niš moj grad: Hitno potreban azil za napuštene životinje, ugrožena bezbednost građana

Niš moj grad: Hitno potreban azil za napuštene životinje, ugrožena bezbednost građana

Danas pre 3 minuta
Savić: Toaleti u kraljevačkim školama nedostojni čoveka?

Savić: Toaleti u kraljevačkim školama nedostojni čoveka?

Glas Šumadije pre 2 minuta
Protokol o saradnji KC Zlatibor i KC Istočno Novo Sarajevo (VIDEO)

Protokol o saradnji KC Zlatibor i KC Istočno Novo Sarajevo (VIDEO)

Zoom UE pre 27 minuta
Počela kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”: Cilj uspostavljanje instituta “Osoba od poverenja” u Pirotu…

Počela kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”: Cilj uspostavljanje instituta “Osoba od poverenja” u Pirotu

Pirotske vesti pre 7 minuta