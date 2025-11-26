Porast prosečnih zarada u Čačku i opštinama Moravičkog okruga, ovo su najnoviji podaci

ČAČAK, GORNJI MILANOVAC, LUČANI, IVANJICA – Prosečna septembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 109.147 dinara (prošli mesec 105.590), saopštio je Republički zavod za statistiku.

Zarada u Čačku niža je od aktuelnog republičkog proseka za 13.918 dinara i iznosi 95.229, što je nešto više od 800 evra. Prosečna plata u Čačku za 4.179 dinara veća je nego prošlog meseca, kada je bila 91.050 dinara. Medijalna neto zarada u Srbiji za avgust 2025. godine iznosila je 85.267 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar – septembar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle