Kragujevčani zarađuju 10.000 dinara više u odnosu na prošlu godinu

B92 pre 2 sata
Kragujevčani zarađuju 10.000 dinara više u odnosu na prošlu godinu

Prosečna plata u Kragujevcu porasla je za 10.000 dinara u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Kragujevčani su u septembru prošle godine u proseku, bez poreza i doprinosa zarađivali 92.156 dinara. Najnoviji podaci RSZ koji datiraju iz septembra 2025. govore da je kragujevački prosek 102.672 dinara. Bruto plata, sa porezima i doprinosima, je pak sada 142.339 dinara. Kragujevčani, kaže statistika, i dalje zarađuju manje od republičkog proseka. Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2025. godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna zarada bez
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

IT nije više na tronu! Oni su premašili programere po platama. Prosek im je blizu 320.000 dinara

IT nije više na tronu! Oni su premašili programere po platama. Prosek im je blizu 320.000 dinara

Dnevnik pre 43 minuta
Ko zapravo podiže prosečnu platu u Sremskoj Mitrovici — a ko je spušta?

Ko zapravo podiže prosečnu platu u Sremskoj Mitrovici — a ko je spušta?

Ozon pre 1 sat
Mitrovčani u septembru zarađivali oko 98.000 dinara: Koliko ste blizu proseka?

Mitrovčani u septembru zarađivali oko 98.000 dinara: Koliko ste blizu proseka?

Ozon pre 2 sata
Privreda Severnobanatskog okruga oseća posledice turbulencija na evropskom i globalnom tržištu

Privreda Severnobanatskog okruga oseća posledice turbulencija na evropskom i globalnom tržištu

RTV pre 3 sata
Preokret! Ova delatnost je sklonila programere s trona

Preokret! Ova delatnost je sklonila programere s trona

B92 pre 2 sata
U Lučanima najviše plate, u Čačku i Milanovcu razlika u 500 dinara: Ovo zarade u Moravičkom okrugu za mesec septembar

U Lučanima najviše plate, u Čačku i Milanovcu razlika u 500 dinara: Ovo zarade u Moravičkom okrugu za mesec septembar

RINA pre 5 sati
U Lučanima najviše plate, u Čačku i Milanovcu razlika u 500 dinara: Ovo su zarade u Moravičkom okrugu za mesec septembar

U Lučanima najviše plate, u Čačku i Milanovcu razlika u 500 dinara: Ovo su zarade u Moravičkom okrugu za mesec septembar

RINA pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezProsečna plataKragujevacZavod za statistiku

Regioni, najnovije vesti »

Monografija o užičkoj crkvi Svetog Georgija

Monografija o užičkoj crkvi Svetog Georgija

Užice.net pre 8 minuta
Tužilac odredio zadržavanje za vozača zbog pogibije pešaka u Rudaru

Tužilac odredio zadržavanje za vozača zbog pogibije pešaka u Rudaru

Jug press pre 19 minuta
Zadržan vozač autobusa zbog jučerašnje nesreće kod Rudara, oduzeta mu i vozačka dozvola

Zadržan vozač autobusa zbog jučerašnje nesreće kod Rudara, oduzeta mu i vozačka dozvola

Jugmedia pre 43 minuta
"Radnicima plate, pravda za sve": Zaječarci u blokadi pozivaju na protest u subotu 29. novembra u 18 sati ispred Pozorišta u…

"Radnicima plate, pravda za sve": Zaječarci u blokadi pozivaju na protest u subotu 29. novembra u 18 sati ispred Pozorišta u Zaječaru

Glas Zaječara pre 43 minuta
Kiša pada, iz oluka voda i dalje curi čitavom vertikalom, ljudima ulazi u stanove, curi i krov (VIDEO)

Kiša pada, iz oluka voda i dalje curi čitavom vertikalom, ljudima ulazi u stanove, curi i krov (VIDEO)

Jug press pre 38 minuta