Kragujevčani zarađuju 10.000 dinara više u odnosu na prošlu godinu

Prosečna plata u Kragujevcu porasla je za 10.000 dinara u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Kragujevčani su u septembru prošle godine u proseku, bez poreza i doprinosa zarađivali 92.156 dinara. Najnoviji podaci RSZ koji datiraju iz septembra 2025. govore da je kragujevački prosek 102.672 dinara. Bruto plata, sa porezima i doprinosima, je pak sada 142.339 dinara. Kragujevčani, kaže statistika, i dalje zarađuju manje od republičkog proseka. Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2025. godine iznosila je 150.947 dinara, dok je prosečna zarada bez