Tradicionalna seča badnjaka ove godine u domaćinstvu Bošković u Volujcu (VIDEO)

VOLUJAC – Badnji dan i Božić, praznici su koje obeležava niz običaja, među kojima i tradicionalna seča badnjaka u ranim jutarnjim satima.

Narodni običaji koji prate Badnji dan i Božić su živopisni, a najočuvaniji su u seoskim sredinama, gde se uglavnom poštuje sve – od seče, paljenja badnjaka, posete položajnika, pripreme pečenice i česnice, unošenja slame u kuću. Seča, zajedničko paljenje badnjaka i zajedničko lomljenje česnice u kome učestvuje veliki broj građana, u Užicu je već godinama tradicija. U svemu što se radi, akcenat je na porodici, miru i pomirenju, što su i porule koje nose ovi praznici.