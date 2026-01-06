U tišini Badnje večeri počinje radost Božića

RTK pre 1 sat
U tišini Badnje večeri počinje radost Božića

Poslednjeg dana božićnog posta vernici se pripremaju za proslavu Božića kojim se slavi rođenje Isusa Hrista.

Badnji dan i Božić prate monogobrojni običaji koji ulepšavaju najradosniji hrišćanski praznik. Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas obeležavaju Badnji dan koji najavljuje najradosniji hrišćanski praznik Božić. Badnji dan počinje rano ujutru sečenjem badnjaka koji se sa prvim mrakom unosi u kuću, a obeležava se liturgijama i okupljanjem porodice za posnom trpezom. Na Badnje veče se ne spava, već se bdi i očekuje svečani trenutak rođenja
