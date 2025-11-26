(Foto) Nestala Ana (20) iz okoline Čačka. Policija ispituje povezanost sa pretragom Morave i jezera Međuvršje: Poslednji kontakt imala s bratom.

Građani su pozvani da obaveste policiju ukoliko imaju informacije o Ani Poslednji kontakt imala je sa bratom dok je bila u okolini Čačka Ana Radović (20) nestala je pre dva dana, tačnije 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet.

Kako "Blic" saznaje, policija ispituje da li je Anin nestanak povezan sa pretragom Morave i jezera Međuvršje između Čačka i Užica. Poslednji telefonski kontakt je imala sa bratom kada je bila u okolini Čačka, navodi se na stranici "Nestali Srbija". Ana je visoka 170 centimetara, ima smeđu kosu i svetlo zelene oči. Podsetimo, vatrogasci spasioci i ronioci Žandarmerije detaljno pretražuju Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica, zbog sumnje da je auto sleteo