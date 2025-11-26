Ana (20) nestala na putu od Zlatibora ka Beogradu. Neutešni otac moli za pomoć: "Poslednji poziv desio se tačno u ovo vreme"

Ana Radović nestala je 23.11. na putu od Zlatibora ka Beogradu Telefon je bio dostupan još 14 sati nakon poziva, a potom se ugasio Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet.

Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi. Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako nam kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od