Sudar motocikliste i vozila auto škole u Loznici. Jedan vozač udario glavom o beton, saobraćaj usporen.

Sudar motocikliste i vozila auto škole u Loznici. Jedan vozač udario glavom o beton, saobraćaj usporen.

Došlo je do saobraćajne nezgode u Gimnazijskoj ulici u Loznici između motocikla i vozila autoškole Motociklista je pri padu zadobio povrede udarivši glavom o beton U Gimnazijskoj ulici u Loznici večeras oko 18 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali motocikl i vozilo auto škole.

Prema rečima očevidaca, motociklista je pri padu udario glavom o beton. Iako je zadobio povrede, bio je u svesnom stanju i na nogama kada je ekipa Hitne pomoći stigla i prevezla ga u Opštu bolnicu u Loznici radi daljih pregleda. Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj se u ulici odvija usporeno. ( Republika)
