"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni brat i snaja za Blic TV: "Uništio mu je svaki vitalni organ"

Blic pre 1 sat
"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni…
Branko Pušica osuđen je na 18 godina zatvora za dvostruko ubistvo u Arilju i nedozvoljeno držanje oružja Nenad Novaković opisuje tragično ubistvo svog brata Predraga i snaje Ivane tokom novogodišnje noći "Jedanaest meseci sam živeo sa ubeđenjem da je možda trebalo da doniram bratove organe, možda je njegovo srce trebalo da živi u nekom drugom i da kažem - tu je moj brat. Međutim, kada je sudija čitao presudu ubici shvatio sam da nije bilo šanse za to. On ga je tako
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Upravo na Blic TV: Ekskluzivna ispovest poznatog golmana čiji su brat i snaja svirepo ubijenu u Arilju

Upravo na Blic TV: Ekskluzivna ispovest poznatog golmana čiji su brat i snaja svirepo ubijenu u Arilju

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

MUP Srbije: Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ratne zločine

MUP Srbije: Uhapšen pripadnik OVK osumnjičen za ratne zločine

Danas pre 17 minuta
(Foto) Nestala Ana (20) iz okoline Čačka, policija ispituje povezanost sa pretragom Morave i jezera Međuvršje: Poslednji…

(Foto) Nestala Ana (20) iz okoline Čačka, policija ispituje povezanost sa pretragom Morave i jezera Međuvršje: Poslednji kontakt imala s bratom

Blic pre 17 minuta
Sudar motocikliste i vozila auto škole u Loznici. Jedan vozač udario glavom o beton, saobraćaj usporen

Sudar motocikliste i vozila auto škole u Loznici. Jedan vozač udario glavom o beton, saobraćaj usporen

Blic pre 17 minuta
Policija našla kod osumnjičene 95 vrsta opojne droge! Po nalogu zrenjaninskog tužioca, uhapšena Beograđanka (30)!

Policija našla kod osumnjičene 95 vrsta opojne droge! Po nalogu zrenjaninskog tužioca, uhapšena Beograđanka (30)!

Kurir pre 22 minuta
"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni…

"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni brat i snaja za Blic TV: "Uništio mu je svaki vitalni organ"

Blic pre 1 sat