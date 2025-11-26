"Možda je to srce moglo živeti u nekom drugom, ali nije bilo šanse" Ekskluzivna ispovest poznatog golmana kojem su ubijeni brat i snaja za Blic TV: "Uništio mu je svaki vitalni organ"

Branko Pušica osuđen je na 18 godina zatvora za dvostruko ubistvo u Arilju i nedozvoljeno držanje oružja Nenad Novaković opisuje tragično ubistvo svog brata Predraga i snaje Ivane tokom novogodišnje noći "Jedanaest meseci sam živeo sa ubeđenjem da je možda trebalo da doniram bratove organe, možda je njegovo srce trebalo da živi u nekom drugom i da kažem - tu je moj brat. Međutim, kada je sudija čitao presudu ubici shvatio sam da nije bilo šanse za to. On ga je tako