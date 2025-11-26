Policija našla kod osumnjičene 95 vrsta opojne droge! Po nalogu zrenjaninskog tužioca, uhapšena Beograđanka (30)!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M.

R. (30) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je kod M. R. pronašla ukupno 95 različitih vrsta tableta, sa liste psihoaktivnih supstanci i paketić sa manjom količinom marihuane. Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Kurir.rs