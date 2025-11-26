Pronađena dva tela u automobilu u kanalu kod Ovčar banje FOTO/VIDEO

Kako su mediji preneli, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tela.

Kako je "Blic" preneo, od porodice je nezvanično potvrđeno da su u automobilu nađena tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja. U isto vreme prijavljen je i nestanak Ane Radović, studentikinje sa Zlatibora, a porodica je potvrdila da se ona nalazila pre nestanka u automobilu koji je jutros nađen. Reporteri RINE nalaze se na licu mesta, a na fotografijama RINE može se videti da je stiglo i pogrebno vozilo. U nastavku pogledajte još fotogafija sa mesta nesreće...