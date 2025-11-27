(Foto) Velika akcija policije u Beogradu! Zaplenjeno 12 kilograma kokaina: uhapšene dve osobe

Pored narkotika, zaplenjeni su i tri automobila Optuženi se terete za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet narkotika Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u