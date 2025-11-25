Ponoš (SRCE): Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko skupštine

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da će sutra ponovo proći kroz ogradu kojom je opasan prostor ispred Doma narodne skupštine, a da je predsednica parlamenta Ana Brnabić na sastanku sa opozicijom poručila da će se „(taj) problem rešiti“.

On je gostujući na Nova S kazao da su na sastanku održanom na inicijativu opozicionih poslanika tražili i da se ograda skloni i da se policajci koji su poslanike SRCA sprečili danas da uđu na glavni ulaz kazne. Ponoš: Nećemo ulaziti u Skupštinu kroz blatište „Mi ćemo (ponovo proći kroz ogradu), nadam se ne na način koji dovodi do ekstrema kao danas. Neće ulaziti (u parlament) kroz blatište ili na ulaz za poslugu“, kazao je Ponoš. On je takođe dodao da policajci