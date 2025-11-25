Ponoš (SRCE): Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko skupštine

Nedeljnik pre 49 minuta
Ponoš (SRCE): Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko skupštine

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da će sutra ponovo proći kroz ogradu kojom je opasan prostor ispred Doma narodne skupštine, a da je predsednica parlamenta Ana Brnabić na sastanku sa opozicijom poručila da će se „(taj) problem rešiti“.

On je gostujući na Nova S kazao da su na sastanku održanom na inicijativu opozicionih poslanika tražili i da se ograda skloni i da se policajci koji su poslanike SRCA sprečili danas da uđu na glavni ulaz kazne. Ponoš: Nećemo ulaziti u Skupštinu kroz blatište „Mi ćemo (ponovo proći kroz ogradu), nadam se ne na način koji dovodi do ekstrema kao danas. Neće ulaziti (u parlament) kroz blatište ili na ulaz za poslugu“, kazao je Ponoš. On je takođe dodao da policajci
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Ponoš: Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko Ćacilenda

Ponoš: Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko Ćacilenda

N1 Info pre 8 minuta
Ponoš: Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko ćacilenda

Ponoš: Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko ćacilenda

Novi magazin pre 23 minuta
Janjić (SRCE): Dogovoreno je da poslanici ubuduće ulaze na glavni ulaz Skupštine

Janjić (SRCE): Dogovoreno je da poslanici ubuduće ulaze na glavni ulaz Skupštine

N1 Info pre 53 minuta
Brnabić obećala da će poslanicima u naredna dva dana biti omogućen prolaz do Skupštine

Brnabić obećala da će poslanicima u naredna dva dana biti omogućen prolaz do Skupštine

N1 Info pre 1 sat
Brnabić obećala da će poslanicima biti omogućen prolaz do Narodne skupštine u naredna 2 dana

Brnabić obećala da će poslanicima biti omogućen prolaz do Narodne skupštine u naredna 2 dana

Nedeljnik pre 1 sat
Ponoš: „Ako Brnabić ne reši problem ograde oko Skupštine, rešićemo ga mi“

Ponoš: „Ako Brnabić ne reši problem ograde oko Skupštine, rešićemo ga mi“

Serbian News Media pre 1 sat
Ana Brnabić obećala da će poslanicima u naredna dva dana biti omogućen prolazak do Skupštine

Ana Brnabić obećala da će poslanicima u naredna dva dana biti omogućen prolazak do Skupštine

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko PonošAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Oglasio se bivši ministar Tomislav Momirović prvi put posle godinu dana

Oglasio se bivši ministar Tomislav Momirović prvi put posle godinu dana

Blic pre 13 minuta
Janjić (Srce): Dogovoreno da će poslanici moći da uđu na glavni ulaz u Skupštini

Janjić (Srce): Dogovoreno da će poslanici moći da uđu na glavni ulaz u Skupštini

Danas pre 14 minuta
Ponoš (SRCE): Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko ćacilenda

Ponoš (SRCE): Sutra ćemo ponovo proći kroz ogradu oko ćacilenda

Danas pre 59 minuta
Nastavak sednice Skupštine Srbije sutra u 10 časova

Nastavak sednice Skupštine Srbije sutra u 10 časova

Danas pre 2 sata
U Skupštini u 18 časova sastanak povodom ponašanja policije prema poslanicima SRCE

U Skupštini u 18 časova sastanak povodom ponašanja policije prema poslanicima SRCE

Danas pre 3 sata