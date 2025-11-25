Ukrajina prihvatila mirovni plan, Amerikanci preneli da ostaju samo „manji detalji“

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Ukrajina prihvatila mirovni plan, Amerikanci preneli da ostaju samo „manji detalji“

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Donald Tramp i Volodimir Zelenski, vodiće pregovore o preostalim tačkama mirovnog sporazuma za Ukrajinu, nakon što su se američki i ukrajinski zvaničnici u Ženevi usaglasili oko novog plana od 19 tačaka, objavio je Telegraf.

Direktni razgovori mogli bi da počnu ove nedelje, uz nepotvrđene izveštaje o mogućem putu Zelenskog u Vašington. Ključne sporne teme odnose se na teritorijalna pitanja i buduće bezbednosne odnose između SAD, NATO-a i Rusije. Hitni pregovori u Ževeni usledili su nakon curenja detalja prvobitnog mirovnog plana od 28 tačaka, koji su razvili američki i ruski zvaničnici. Američki državni sekretar Marko Rubio označio je ženevske razgovore kao "najbolji sastanak" u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Američki mediji: Ukrajina prihvatila mirovni sporazum; Zelenski: Opipljiv napredak

Američki mediji: Ukrajina prihvatila mirovni sporazum; Zelenski: Opipljiv napredak

RTS pre 13 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Američki zvaničnik tvrdi: Ukrajina pristala na mirovni sporazum; Rusija čeka da SAD dostave predloženi plan…

UKRAJINSKA KRIZA Američki zvaničnik tvrdi: Ukrajina pristala na mirovni sporazum; Rusija čeka da SAD dostave predloženi plan

RTV pre 38 minuta
Uživo: Rusi razaraju Kijev! Bukte požari, ima mrtvih i povređenih!

Uživo: Rusi razaraju Kijev! Bukte požari, ima mrtvih i povređenih!

Alo pre 38 minuta
Veliko poniženje EU: Realno ih u vezi Ukrajine niko ništa ne pita!

Veliko poniženje EU: Realno ih u vezi Ukrajine niko ništa ne pita!

Pravda pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI Američki zvaničnik tvrdi: Ukrajina je pristala na mirovni sporazum

uživo RAT U UKRAJINI Američki zvaničnik tvrdi: Ukrajina je pristala na mirovni sporazum

Euronews pre 1 sat
SAD preuzele kontrolu: Zapadna Evropa izbačena iz mirovnih pregovora o Ukrajini

SAD preuzele kontrolu: Zapadna Evropa izbačena iz mirovnih pregovora o Ukrajini

Alo pre 1 sat
Konačno, kraj rata?! Ukrajina pristala na Trampov mirovni plan, javljaju američki mediji

Konačno, kraj rata?! Ukrajina pristala na Trampov mirovni plan, javljaju američki mediji

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaDonald TrampRat u UkrajiniVladimir Zelenskimirovni pregovori

Svet, najnovije vesti »

Japan razmatra strože uslove za dobijanje državljanstva

Japan razmatra strože uslove za dobijanje državljanstva

Radio 021 pre 14 minuta
„Kladite se u Treći svetski rat, mnogo gluposti nam servira“: Kako se razvijala retorika Trampa prema Zelenskom i Putinu

„Kladite se u Treći svetski rat, mnogo gluposti nam servira“: Kako se razvijala retorika Trampa prema Zelenskom i Putinu

Danas pre 9 minuta
"Pristali su" Amerikanci preneli vesti koje su svi čekali: Uskoro pada sudbonosna odluka, Zelenski se sprema za put od životne…

"Pristali su" Amerikanci preneli vesti koje su svi čekali: Uskoro pada sudbonosna odluka, Zelenski se sprema za put od životne važnosti

Blic pre 13 minuta
SAD i Rusija razgovarali o mirovnom planu dok Zelenski upozorava da 'ima još mnogo posla'

SAD i Rusija razgovarali o mirovnom planu dok Zelenski upozorava da 'ima još mnogo posla'

Slobodna Evropa pre 14 minuta
Sud oduzeo decu roditeljima jer su živeli u šumi: Porodica uzgajala sopstvenu hranu, koristila solarnu energiju – "Najgora noć…

Sud oduzeo decu roditeljima jer su živeli u šumi: Porodica uzgajala sopstvenu hranu, koristila solarnu energiju – "Najgora noć u mom životu" (foto)

Blic pre 14 minuta