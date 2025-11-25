Litvanija apeluje na EU: hitne reparacije i čvrste garancije za Ukrajinu

Litvanija apeluje na EU: hitne reparacije i čvrste garancije za Ukrajinu

Neophodno ubrzati pregovore o članstvu Ukrajine u EU

Ministar spoljnih poslova Litvanije Kjastutis Budris pozvao je danas EU da "odmah" donese odluku o pozajmici za reparaciji i obezbedi Ukrajini "stvarne i snažne bezbednosne garancije protiv agresora". „Nakon sinoćnih smrtonosnih ruskih raketnih i napadima dronovima na stambene objekte i kritičnu infrastrukturu u Kijevu i širom Ukrajine, Evropa mora da reaguje konkretnim delima, a ne rečima", naglasio je Budris. Kako je u objavi na društvenoj mreži X naveo litvanski
