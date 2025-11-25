Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov je nazvao izveštavanje medija o američkom mirovnom planu "informativnom bahanalijom".

"Trenutno je nemoguće komentarisati svaku medijsku poruku. Opisao bih situaciju verovatno kao informativnu bahanaliju – drugačije se ne može nazvati. Zaista, objavljuje se mnogo protivrečnih podataka i protivrečnih izjava", rekao je portparol ruskog lidera novinarima. Dodao je da Rusija smatra da je američki mirovni plan sadržajan, kao i da očekuje da Sjedinjene Države podele svoje planove o regulisanju situacije, poželjno zvaničnim kanalima. "U nekom trenutku,