Idit Ohel za RTS: Neću zaboraviti, ali ni trošiti život na ljutnju

Majka Alona Ohela, koga je Hamas oslobodio iz zarobljeništva u Pojasu Gaze, Idit Ohel je za RTS rekla da je njen sin snažan i da nastavlja da svira klavir, iako ima zdravstvenih problema. Opisala je i prve trenutke posle oslobođenja. Ističe da je imala veliku podršku iz Srbije i da će doći kada Alonu bude bolje.

Idit Ohel, majka izraelsko-srpskog držaljanina Alona Ohela kog je palestinski militantni pokret Hamas do 13. oktobra držao kao taoca, rekla je za RTS da se i dalje nose sa posledicama, ali da je dobro da je Alon danas kod kuće. "Bile su to dve godine bez života, samo borba da ga vratimo. Sada pokušavamo da se ponovo izgradimo kao porodica", ističe Idit Ohel. Navodi da je zarobljeništvo ostavilo ozbiljne posledice po njegovo zdravlje. Alon je, kaže, gladovao osam