Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet, set energetskih zakona i izmene Zakona o Vojsci

RTS pre 3 sata
Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet, set energetskih zakona i izmene Zakona o Vojsci

U Skupštini Srbije počela je Treća sednica Drugog redovnog jesenjeg zasedanja na čijem dnevnom redu je 58 tačaka, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. U toku je objedinjena načelna rasprava po svim tačkama dnevnog reda, a sednici prisustvuju i članovi Vlade.

Nastavak sednice sutra u 10 časova Narodni poslanici završili su rad za danas. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je nastavak sednice za sutra u 10 časova. Poslanici vladajuće većine najavili podršku predlogu budžeta, opozicija kritikuje Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov, odgovarajući na kritike poslanika PSG Pavla Grbovića u vezi sa situacijom oko američkih sankcija NIS-u, kazao je da je to obračun
Nova pre 14 minuta
Kurir pre 1 sat
N1 Info pre 3 sata
Blic pre 3 sata
RTV pre 3 sata
B92 pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
Danas pre 14 minuta
Blic pre 14 minuta
Danas pre 59 minuta
Danas pre 2 sata
Danas pre 3 sata