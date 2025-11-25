"Samo nas 26 je glasalo za" Sednica Skupštine Srbije: Poslanica ZLF predložila zakon o istopolnim zajednicama, Brnabić je podržala: "U meni imate saveznika" (video)

"Samo nas 26 je glasalo za" Sednica Skupštine Srbije: Poslanica ZLF predložila zakon o istopolnim zajednicama, Brnabić je…

Na dnevnom redu današnje sednice skupštine je 58 tačaka Poslanici raspravljaju i o izmenama Zakona o Vojsci Srbije Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas dnevni red trećeg redovnog jesenjeg zasedanja na kojem je 58 tačaka, među kojima i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Poslanici su usvojili i predlog da bude objedinjena načelna rasprava po svih 58 tačaka dnevnog reda. Za dnevni red glasalo je 136 poslanika. Prethodno, poslanici nisu prihvatili predloge za dopunu dnevnog reda koje su predložili poslanici opozicije, ali i vladajuće koalicije. Jelena Jerinić, poslanica ZLF-a rekla je da je poslanička grupa tog pokreta podnela predlog Zakona o građanskom partnerstvu koji se u javnosti "često naziva i Zakonom o istopolnim
