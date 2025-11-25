Mali izneo predlog zakona o budžetu: Od 1. januara veće plate u javnom sektoru

Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a sednicu na kojoj se razmatra predlog budžeta za narednu godinu nastaviće sutra u 10.00 časova.

Tokom današnje objedinjene načelne rasprave po svih 58 tačaka najviše se govorilo o Predlogu zakona o budžetu, pri čemu su poslanici vladajuće većine pozdravili predloženi budžet ističući da je razvojni i socijalno odgovoran, dok su ga poslanici opozicije kritikovali tražeći njegovo povlačenje. Ministar finansija Siniša Mali, obrazlažući predloženi budžet rekao je da predviđeni ukupni prihodi i primanja iznose nešto manje od 2,5 milijardi dinara, što je za 2,9