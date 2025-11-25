"Samo nas 26 je glasalo za" Skupština završila rad, nastavak u sredu: Poslanica ZLF predložila zakon o istopolnim zajednicama, Brnabić je podržala: "U meni imate saveznika" (video)

Blic pre 20 minuta
"Samo nas 26 je glasalo za" Skupština završila rad, nastavak u sredu: Poslanica ZLF predložila zakon o istopolnim zajednicama…

Na dnevnom redu današnje sednice skupštine je 58 tačaka Poslanici raspravljaju i o izmenama Zakona o Vojsci Srbije Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a sednicu na kojoj se razmatra predlog budžeta za narednu godinu nastaviće sutra u 10.00 časova.

Oni su juče najpre usvojili dnevni red trećeg redovnog jesenjeg zasedanja na kojem je 58 tačaka, među kojima i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Poslanici su usvojili i predlog da bude objedinjena načelna rasprava po svih 58 tačaka dnevnog reda. Za dnevni red glasalo je 136 poslanika, a nakon jednosatne pauze nastavili su raspravu oko 15 sati. Prethodno, poslanici nisu prihvatili predloge za dopunu dnevnog reda koje su predložili poslanici opozicije, ali i
(BLOG) Sednica o budžetu za 2026. nastavlja se sutra: Opozicija tvrdi da je budžet koruptivan i oproštajni

N1 Info pre 9 minuta
Poslanici Skupštine Srbije završili današnji rad, nastavak sutra u 10 časova

RTV pre 20 minuta
Siniša Mali o Predlogu budžeta za 2026. godinu: Predviđeni prihodi i primanja 2,9 odsto viši u odnosu na 2025.

Kurir pre 10 minuta
BLOG UŽIVO U Skupštini sastanak povodom ponašanja policije prema poslanicima SRCE: Da li je BIA prisluškivala predizborne…

Nova pre 9 minuta
Sednica Skupštine – pred poslanicima budžet, set energetskih zakona i izmene Zakona o Vojsci

RTS pre 9 minuta
Mali izneo predlog zakona o budžetu: Od 1. januara veće plate u javnom sektoru

B92 pre 10 minuta
Miroslav Aleksić: Predlog budžeta prepun “crnih rupa” kroz koje će se vršiti koruptivne radnje

N1 Info pre 1 sat
Aleksandar VučićVlada SrbijeSkupština SrbijeBudžetSiniša MaliAna BrnabićVojska Srbije

