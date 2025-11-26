Nastavak sednice Skupštine Srbije sutra u 10 časova

Danas pre 52 minuta  |  FoNet
Nastavak sednice Skupštine Srbije sutra u 10 časova

Skupština Srbije završila je nešto posle 18 časova rad za danas, a sednica će biti nastavljena sutra u 10 časova.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je, posle rasprave o predlogu budžeta za 2026. godinu, da od opozicije nisu stigli kvaliteni predlozi i sugestije šta bi oni predložili u budžetu, „već se sve svelo na pretnje i nasilje, kako im je i počeo dan“. Ono što je važno jeste da ne menjamo prioritete u budžetu, a to su podizanje živnog standarda građana kroz povećanje plata u javnom sektoru, penzija i mininalne zarade, odnosno nastavak ulaganja u kapitalne
Skupština završila rad, nastavak sutra u 10 časova

Skupština završila rad, nastavak sutra u 10 časova

RTV pre 42 minuta
Poslanici raspravljali o budžetu, izmenama Zakona o Vojsci – početak sednice kasnio zbog incidenta

Poslanici raspravljali o budžetu, izmenama Zakona o Vojsci – početak sednice kasnio zbog incidenta

RTS pre 37 minuta
Napeto ispred Skupštine: Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)

Napeto ispred Skupštine: Guranje poslanika opozicije sa policijom i obezbeđenjem ispred zgrade parlamenta (foto, video)

Blic pre 2 sata
Bačevac: Budžet za 2026. godinu garantuje nastavak razvojnih i infrastrukturih projakta u Sandžaku, kao i rast plata i penzija…

Bačevac: Budžet za 2026. godinu garantuje nastavak razvojnih i infrastrukturih projakta u Sandžaku, kao i rast plata i penzija

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Siniša Mali: Nadoknadićemo izgubljeno

Siniša Mali: Nadoknadićemo izgubljeno

Politika pre 3 sata
Otkriven identitet žene koja je pretila poslanicima: Među ćacijima koji su kidisali na opoziciju i predsednik Skupštine Savski…

Otkriven identitet žene koja je pretila poslanicima: Među ćacijima koji su kidisali na opoziciju i predsednik Skupštine Savski venac FOTO

Nova pre 5 sati
Mali odbrusio Đilasu: U vaše vreme BDP je bio 33 milijarde, a sada je tri puta veći VIDEO

Mali odbrusio Đilasu: U vaše vreme BDP je bio 33 milijarde, a sada je tri puta veći VIDEO

B92 pre 4 sati
Skupština SrbijeBudžetSiniša MaliAna Brnabić

Istraživanje: Mladi u Srbiji imaju želju za promenom u društvu, slabo poverenje u evrointegracije

Istraživanje: Mladi u Srbiji imaju želju za promenom u društvu, slabo poverenje u evrointegracije

Danas pre 1 sat
Vučić optužio opoziciju za jutrošnje incidente ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu

Vučić optužio opoziciju za jutrošnje incidente ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu

Danas pre 1 sat
Šta su realna očekivanja od izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: Lažna opozicija i ponovo „lažni Rusi"

Šta su realna očekivanja od izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju: Lažna opozicija i ponovo „lažni Rusi“

Danas pre 57 minuta
Stefan Janjić (SRCE): Ušli smo i ubuduće ćemo ulaziti na zvanični ulaz u Skupštinu, makar morao da svaki dan dolazim na posao…

Stefan Janjić (SRCE): Ušli smo i ubuduće ćemo ulaziti na zvanični ulaz u Skupštinu, makar morao da svaki dan dolazim na posao sa makazama za armaturu

Glas Šumadije pre 7 minuta
"Ovo je stav Mađarske" Oglasio se Sijarto posle sastanaka u Beogradu, poslao jasnu poruku: "Da za Srbiju, ne za Ukrajinu u…

"Ovo je stav Mađarske" Oglasio se Sijarto posle sastanaka u Beogradu, poslao jasnu poruku: "Da za Srbiju, ne za Ukrajinu u Evropskoj uniji"

Blic pre 2 minuta