Nastavak sednice Skupštine Srbije sutra u 10 časova

Skupština Srbije završila je nešto posle 18 časova rad za danas, a sednica će biti nastavljena sutra u 10 časova.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je, posle rasprave o predlogu budžeta za 2026. godinu, da od opozicije nisu stigli kvaliteni predlozi i sugestije šta bi oni predložili u budžetu, „već se sve svelo na pretnje i nasilje, kako im je i počeo dan“. Ono što je važno jeste da ne menjamo prioritete u budžetu, a to su podizanje živnog standarda građana kroz povećanje plata u javnom sektoru, penzija i mininalne zarade, odnosno nastavak ulaganja u kapitalne