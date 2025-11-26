(VIDEO) Novi incident sa osobama iz "Ćacilenda", NPS tvrdi da su napadnute dve njihove poslanice

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
(VIDEO) Novi incident sa osobama iz "Ćacilenda", NPS tvrdi da su napadnute dve njihove poslanice

U prostoru koji je već nekoliko meseci poznat kao “Ćacilend” ponovo je došlo do incidenata.

Opozicione poslanike su verbalno vređali ljudi koji borave u ovom šatorskom naselju. Naime, poslanici opozicije napuštali su Skupštinu nakon današnjeg zasedanja, dok su ih ljudi koji borave u šatorskom naselju ponovo vređali i nazivali pogrdnim imenima. Na snimku se vidi kako je obezbeđenje ponovo moralo da sprečava ljude iz "Ćacilenda" da ne krenu na poslanike.
