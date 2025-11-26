Skupština završila rad, nastavak sutra u 10 časova

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a sednicu na kojoj se, između ostalog, razmatra predlog budžeta za narednu godinu, nastaviće sutra u 10.00 časova.

Tokom današnje objedinjene načelne rasprave po svih 58 tačaka najviše se govorilo o Predlogu zakona o budžetu, pri čemu su poslanici vladajuće većine pozdravili predloženi budžet, dok su ga poslanici opozicije kritikovali. Poslanici vladajuće koalicije su takođe govorili i o izmenama Zakona o udžbenicima, navodeći da će njima izdavanje udžbenika iz tzv. nacionalnih predmeta ponovo biti vraćeno u ruke domaćih izdavača. Na dnevnom redu su, pored budžeta i izmene