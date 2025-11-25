Godišnjica prisajedinjenja Vojvodine Srbiji 1918.

NOVI SAD - Odlukom Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena Banata, Bačke i Baranje u Novom Sadu 25. novembra 1918. proglašeno je prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji.

Bio je to vrhunac vekovnih težnji Srba sa obe strane Save i Dunava ka ujedinjenju i stvaranju jedinstvene nacionalne države koja bi obuhvatila najveći deo srpskog naroda. Odluka o prisajednjenju Srbiji doneta je voljom ogromne većine Srba Srema Banata, Bačke i Baranje, ali pre svega ona je bila plod herojskih pobeda srpske vojske, od Prvog balkanskog rata 1912. do kulminacije u jesen 1918. Pošto je Srpska vojska sredinom septembra 1918. probila Solunski front