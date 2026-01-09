AMSS: Apel vozačima da budu oprezni, u više gradova, uključujući Beograd, do pet centimetara snega na kolovozima

Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio jutros da je ledeni dan pred nama, uz mraz i mešovite padavine, apelujući na vozače da budu posebno oprezni i strpljivi u vožnji.

AMSS podseća vozače na obaveznu zimsku opremu i apeluje da voze sporije i na većem odstojanju, da izbegavaju naglo kočenje i preticanje. Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Vranja i Zrenjanina. Na putničkim terminalima graničnih prelaza