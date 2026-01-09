AMSS: Apel vozačima da budu oprezni, u više gradova, uključujući Beograd, do pet centimetara snega na kolovozima

N1 Info pre 32 minuta  |  Beta
Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio jutros da je ledeni dan pred nama, uz mraz i mešovite padavine, apelujući na vozače da budu posebno oprezni i strpljivi u vožnji.

AMSS podseća vozače na obaveznu zimsku opremu i apeluje da voze sporije i na većem odstojanju, da izbegavaju naglo kočenje i preticanje. Na putnim pravcima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Vranja i Zrenjanina. Na putničkim terminalima graničnih prelaza
RTV pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
N1 Info pre 32 minuta
Vremenska prognoza za Zrenjanin: I naredne nedelje izuzetno niske temperature, sa smenom snega i kiše. Jutarnje od -11 dnevne…

Vremenska prognoza za Zrenjanin: I naredne nedelje izuzetno niske temperature, sa smenom snega i kiše. Jutarnje od -11 dnevne do 3! Vremenska prognoza 09.01.2026. - 15.01.2026.

Volim Zrenjanin pre 37 minuta
RTV pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Između Futoga i Begeča kamion sleteo sa puta, pa se zapalio, povređena jedna osoba

Između Futoga i Begeča kamion sleteo sa puta, pa se zapalio, povređena jedna osoba

RTV pre 1 dan