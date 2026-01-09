Vozači, ako krećete na put – ovo obavezno treba da znate

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da je u Banatu, zbog snega, hladnog vremena i mraza, moguća pojava poledice u jutarnjim i večernjim časovima.

Vozače očekuje usporena vožnja sa mogućim kraćim prekidima, naveo je Auto-moto savez Srbije. „Apelujemo na vozače da imaju više strpljenja, drže veće odstojanje između vozila i da na put kreću isključivo sa zimskom opremom“, dodaje se u saopštenju AMSS. Javno preduzeće „Putevi Srbije“ je u novom izveštaju o stanju na putevima u Republici Srbiji, izdatom danas, 9. januara, u 7.55 časova, istaklo da su na najopterećenijim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja