UKRAJINSKA KRIZA: Ublažen mirovni predlog SAD; Moskva odbacila evropski plan

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1371. dan. SAD i Ukrajina sastavile novi mirovni plan, ažuriranu verziju prvobitnog američkog predloga, sporne tačke približene su stavovima Kijeva, naveli su zapadni mediji. Za Moskvu je prihvatljiv deo prvobitnog plana SAD, dok je evropski kontrapredlog ocenila kao nekonstruktivan.

Diplomatske aktivnosti na okončanju rata u Ukrajini nastavljene su pregovorima o novom mirovnom predlogu, koji predstavlja ažuriranu verziju nedavno objavljenog plana predsednika SAD Donalda Trampa od 28 tačaka. SAD i Ukrajina sastavile su novi mirovni sporazum u 19 tačaka, ali su politički najosetljivije elemente ostavili da reše predsednici tih zemalja, dok su mnoge sporne odredbe prvobitnog američkog predloga ublažene ili približene stavovima Kijeva, naveli su
