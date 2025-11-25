UN: 50.000 žena i devojčica u 2024. godini ubili partneri ili članovi porodice

NJUJORK - Prema novim podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) i "UN Women", u 2024. godini 50.000 žena i devojčica širom sveta ubili su partneri ili članovi porodice, što, prema navodima organizacije znači da se jedan femicid desi na skoro svakih 10 minuta.

Ukupno je prošle godine namerno ubijeno 83.000 žena i devojčica, navedeno je u izveštaju objavljenom povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nasuprot tome, samo 11 odsto ubistava muškaraca počinili su njihovi partneri ili članovi porodice. "Dom ostaje opasno mesto za previše žena i devojčica", rekao je vršilac dužnosti izvršnog direktora UNODC, Džon Brandolino. Sara Hendriks iz "UN Women" naglasila je da femicid često predstavlja vrhunac