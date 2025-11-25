Srbija za podršku učešću na EXPO 2027 izdvaja do 4,9 milijardi dinara, sledi praksu prethodnih domaćina

Serbian News Media pre 3 sata
Srbija za podršku učešću na EXPO 2027 izdvaja do 4,9 milijardi dinara, sledi praksu prethodnih domaćina

Srbija se obavezala da će dati finansijsku podršku određenim državama i organizacijama za učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu za šta će izdvojiti maksimalno 4,9 milijardi dinara (oko 42 miliona evra), preneo je danas Forbs Srbija.

Iznos individualne podrške, kako je navedeno, definisaće se u ugovorima o učešću sa pojedinačnim zemaljama, što se vidi iz Izveštaja o obimu podrške državama i međunarodnim organizacijama na EXPO 2027 u koji je Forbs Srbija imao uvid. Taj izveštaj je deo dokumenta koji je nedavno usvojila Vlada Srbije, a podrška je predviđena za opremanje paviljona, za osoblje, promotivne aktivnosti i za Nacionalni dan, jer je predviđeno da svaka zemlja ima svoj nacionalni dan u
