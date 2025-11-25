Forbes: Srbija će platiti 42 miliona evra drugim zemljama da učestvuju na „EXPO 2027“

Država Srbija se obavezala da će dati finansijsku podršku određenim državama i organizacijama za učešće na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Naša zemlja će za to izdvojiti maksimalno 4,9 milijardi dinara (oko 42 miliona evra). Iznos individualne podrške definisaće se u ugovorima o učešću sa pojedinačnim zemaljama, vidi se iz Izveštaja o obimu podrške državama i međunarodnim organizacijama na EXPO 2027 u koji je Forbes Srbija imao uvid. Ovaj izveštaj je deo dokumenta koji je nedavno usvojila Vlada Srbije, a podrška je predviđena za opremanje paviljona, osoblje, promotivne aktivnosti, te Nacionalni dan