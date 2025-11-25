Bela kuća: Mirovni sporazum Rusije i Ukrajine sve bliži

Sjedinjene Američke Države smatraju da za postizanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine treba razraditi još nekoliko delikatnih, ali rešivih detalja, izjavila je Kerolajn Livit, portparol Bele kuće.

Kako je istakla Livit, u pregovorima za postizanje mirovnog sporazuma učestvuju i Moskva, i Kijev. „Nekoliko detalja u vezi sa mirovnim rešenjem zahtevaće dalje pregovore između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država“, napisala je portparol na društvenoj mreži Iks. Tokom poslednje nedelje SAD su postigle veliki uspeh na putu ka mirovnom sporazumu, navela je ona. Govoreći na sastanku Saveta bezbednosti Rusije 21. novembra, predsednik Rusije Vladimir Putin je