Druga prvenstvena pobeda futsalera: KMF Vranje - Licej 3:1

Važnu pobedu nad beogradskim Licejem rezultatom 3:1 (2:0) ostvarili su futsaleri KMF Vranje, u utakmici 8. kola Prve futsal lige Srbije.

Odvojili su se domaći na dva gola viška sredinom prvog poluvremena. Oba puta mrežu gostiju pogađao je Nikola Dodić, u 10. i 11. minutu. Beograđani su golom Đorđa Tomića u 28. minutu uspeli da prepolove prednost domaćina, posle čega je bilo neizvesno skoro do samog kraja. Utakmica je razrešena u poslednjem 40. minutu, kada je Aleksandar Janjić postavio konačnih 3:1 za vranjski tim. Posle drugog trijumfa u osam kola (uz po tri remija i poraza) u vranjskom prvoligašu
