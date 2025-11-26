"Grobari" razočarani Partizanom ANKETA

Košarkaši Partizana su nakon bledog izdanja u Atini izgubili od Panatinaikosa rezultatom 91:69 u 13. kolu Evrolige.

Košarkaši Partizana doživeli su još jedan debakl u Evroligi i ubedljivo su poraženi od Panatinaikosa i to nakon prilično dobrog starta utakmice, gde su uspeli da nametnu ritam, a onda se sve raspalo... Navijači su bili vidno razočarani i nezadovoljni učinkom njihovog omiljenog tima, a kako i ne bi posle -22 u Atini i skora 4-9. U anketi sprovedenoj na b92.sport portalu, navijači su ekipi Partizana dali ocenu 1,92 za performans protiv Panatinaikosa. Najlošije je