"Grobari" razočarani Partizanom ANKETA

Košarkaši Partizana su nakon bledog izdanja u Atini izgubili od Panatinaikosa rezultatom 91:69 u 13. kolu Evrolige.

Košarkaši Partizana doživeli su još jedan debakl u Evroligi i ubedljivo su poraženi od Panatinaikosa i to nakon prilično dobrog starta utakmice, gde su uspeli da nametnu ritam, a onda se sve raspalo... Navijači su bili vidno razočarani i nezadovoljni učinkom njihovog omiljenog tima, a kako i ne bi posle -22 u Atini i skora 4-9. U anketi sprovedenoj na b92.sport portalu, navijači su ekipi Partizana dali ocenu 1,92 za performans protiv Panatinaikosa. Najlošije je
„Partizan boluje, Željko se muči, izgubio je konce": Evo šta se videlo u Atini na terenu, žestoko kritikovali Obradovića oni koji ga najbolje znaju

Partizanova slika sezone: u serijama protivnika gubi 168:20

Oglasio se Džabari Parker posle sramote u Atini! Evo šta je imao da kaže posle još jednog kriminalnog izdanja u Evroligi!

(VIDEO) Željko Obradović u neverici na tajm-autu: „Stanite, mogu li nešto da kažem?"

"Ponavljaju se neke priče - nešto mora da se promeni" Legendarni as Partizana zagrmeo posle bruke u Atini: Treba povući jasnu liniju, ovo je nedopustivo!

Obradovića ovakvog još nismo videli: Njegov odgovor frapirao sve navijače Partizana, ovako poražen još nije bio

"To više nije onaj Žoc, izgubio je konce": Po Obradoviću raspalili oni koji ga najbolje poznaju

