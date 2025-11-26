Bivši predsednik Brazila počinje izdržavanje 27-godišnje zatvorske kazne

BBC News pre 1 sat

Reuters Bolsonaro (70) je u septembru proglašen krivim za zaverenički plan da ostane na vlasti

Vrhovni sud Brazila naložio je bivšem predsedniku Žairu Bolsonaru da počne izdržavanje zatvorske kazne od 27 godina i tri meseca zbog planiranja puča nakon što je izgubio izbore.

Sudija Aleksandar de Moraes je saopštio da je doneta konačna presuda i da 70-godišnji Bolsonaro više nema pravo na žalbu.

Bolsonaro proglašen je krivim za kovanje zavere kako bi ostao na vlasti nakon što je izgubio izbore 2022. godine od levičarskog rivala, Luiza Inasija Lule da Silve.

Kaznu će početi da služi u zatvorskoj ćeliji federalne policije u glavnom gradu Braziliji, gde je pritvoren od proteklog vikenda nakon što je procenjeno da postoji rizik od bekstva, pa mu je ukinut kućni pritvor.

Na sudskom ročištu 23. novembra, Bolsonaro je priznao da je pokušao lemilicom da ukloni nanogvicu na zglobu dok nije „došao sebi“, pokazuju sudski dokumenti.

Rekao je da nije imao nameru da beži i okrivio je „paranoju“ izazvanu lekovima za štetu koju je naneo uređaju.

Sudija Moraes je potom naložio da se Bolsonaru pruži stalna medicinska nega.

Bolsonarovi lekari su ranije rekli da mu se zdravstveno stanje stalno pogoršava.

Sudije Vrhovnog suda su u septembru, kada je Bolsonaro proglašen krivim za planiranje državnog udara, rekle da je znao za planove da se ubije Lula i njegov potpredsednički kandidat, Džeraldo Alkmin.

Optužen je i da je naredio da bude uhapšen i pogubljen sudija Moraes.

Zaverenički plan, međutim, nisu podržali komandanti vojske i vazduhoplovstva.

Lula je položio predsedniču zakletvu 1. januara 2023. godine i tada nije bilo incidenata.

Ali nedelju dana kasnije, 8. januara, hiljade Bolsonarovih pristalica upale su u vladine zgrade u Braziliji.

U intervenciji snaga bezbednosti uhapšeno je oko 1.500 ljudi.

Sudije su utvrdile da je Bolsonaro podsticao izgrednike, čiji je plan, kako su rekli, bio da vojska interveniše i vrati ga na vlast.

Bolsonaru je zabranjeno i da se kandiduje za javne funkcije do 2060. godine - osam godina po isteku zatvorske kazne.

Naravno, pod uslovom da poživi više od 100 godina.

Bivši predsednik je nazvao suđenje „lovom na veštice“ osmišljenim da ga spreči da se kandiduje na predsedničkim izborima 2026. godine.

Sudija Moraes je naredio i da drugi koji su proglašeni krivima kao Bolsonarovi saučesnici počnu izdržavanjekazne.

Među njima su general Augusto Heleno, bivši ministar za institucionalnu bezbednost, i general Paulo Seržo Nogeira de Oliveira, bivši ministar odbrane.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.26.2025)