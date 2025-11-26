Miketić: Aktivisti zadobili teške povrede ispred Skupštine, da li će nadležni konačno reagovati

Aktivista inicijative "Beograd ostaje" Đorđe Miketić saopštio je da su aktivisti te inicijative i članovi Zbora Stari grad noćas zadobili teške telesne povrede kod šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine gde su ih napale pristalice vlasti.

"Aktivisti Beograd ostaje i članovi Zbora Stari grad noćas su fizički napadnuti od strane dežurnih lojalista ispred Skupštine Srbije, i to u prisustvu četiri pripadnika policije na dužnosti, koji nisu sprečili nasilje", naveo je Miketić na društvenoj mreži Iks (X).

On je naveo da su izvršioci i dalje na slobodi, "pušteni da šire strah i nasilje u Beogradu", zbog čega je upitao da li će tužioci i polcija "konačno reagovati".

Povređeni aktivisti, kako je dodao, nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, nalaze se u Policijskoj stanici Stari grad.

Zbor građana beogradske opštine Stari grad saopštio je ranije danas da su maskirani napadači noćas pretukli članove tog zbora i Ujedinjenih zborova Savski venac ispred Skupštine Srbije, kao i da prisutna policija nije reagovala.

Ta ista informacija podeljena je i na nalogu Studenata u blokadi na društvenoj mreži Iks (X), uz navode da su nepoznate osobe članovima zborova "nanele telesne povrede", kao i da su jednoj članici zborova oduzele telefon, a da su se prisutni policajci "podsmevali napadnutim građanima".

