Miketić: Aktivisti zadobili teške povrede ispred Skupštine, da li će nadležni konačno reagovati

Beta pre 2 sata

 Aktivista inicijative "Beograd ostaje" Đorđe Miketić saopštio je da su aktivisti te inicijative i članovi Zbora Stari grad noćas zadobili teške telesne povrede kod šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine gde su ih napale pristalice vlasti.

"Aktivisti Beograd ostaje i članovi Zbora Stari grad noćas su fizički napadnuti od strane dežurnih lojalista ispred Skupštine Srbije, i to u prisustvu četiri pripadnika policije na dužnosti, koji nisu sprečili nasilje", naveo je Miketić na društvenoj mreži Iks (X).

On je naveo da su izvršioci i dalje na slobodi, "pušteni da šire strah i nasilje u Beogradu", zbog čega je upitao da li će tužioci i polcija "konačno reagovati".

Povređeni aktivisti, kako je dodao, nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, nalaze se u Policijskoj stanici Stari grad.

Zbor građana beogradske opštine Stari grad saopštio je ranije danas da su maskirani napadači noćas pretukli članove tog zbora i Ujedinjenih zborova Savski venac ispred Skupštine Srbije, kao i da prisutna policija nije reagovala.

Ta ista informacija podeljena je i na nalogu Studenata u blokadi na društvenoj mreži Iks (X), uz navode da su nepoznate osobe članovima zborova "nanele telesne povrede", kao i da su jednoj članici zborova oduzele telefon, a da su se prisutni policajci "podsmevali napadnutim građanima".

 

Zborovi građana tvrde da su njihovi članovi noćas napadnuti ispred Skupštine Srbije u Beogradu

 Zbor građana beogradske opštine Stari grad saopštio je da su maskirani napadači noćas pretukli članove tog zbora i Ujedinjenih zborova Savski venac ispred Skupštine Srbije.

"Policija je bila prisutna, ali nije reagovala", navodi se na Instagramu tog zbora.

 

Ta ista informacija podeljena je i na nalogu Studenata u blokadi na društvenoj mreži Iks (X), uz navode da su nepoznate osobe članovima zborova "nanela telesne povrede".

 

"Nepoznata lica nalazila su se u sklopu tzv. Ćacilenda. Nanete su im telesne povrede, a jednoj članici je u toku napada oduzet telefon. Pripadnici policije koji su se nalazili na licu mesta nisu reagovali, već su se čak podsmevali napadnutim građanima", tvrde studenti.

 

Napadnuti članovi zborova, kako su naveli studenti, noćas su u Policijskoj stanici Stari grad dali podatke o incidentu.

(Beta, 26.11.2025)

Povezane vesti »

„Aktivisti ‘Beograd ostaje’ zadobili teške povrede ispred Skupštine posle napada iz ‘ćacilenda'“

„Aktivisti ‘Beograd ostaje’ zadobili teške povrede ispred Skupštine posle napada iz ‘ćacilenda'“

Nova pre 1 sat
Studenti: Članovi zborova napadnuti iz Ćacilenda, policija stajala po strani

Studenti: Članovi zborova napadnuti iz Ćacilenda, policija stajala po strani

Vreme pre 2 sata
Studenti objavili: Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a…

Studenti objavili: Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a policija se podsmevala umesto da reaguje

Nova pre 2 sata
Zborovi građana tvrde da su njihovi članovi noćas napadnuti ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Zborovi građana tvrde da su njihovi članovi noćas napadnuti ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Danas pre 2 sata
Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a policija se podsmevala…

Ljudi iz Ćacilenda napali članove Zbora Stari grad i Savski venac, naneli im povrede, oduzeli telefon, a policija se podsmevala

Pravda pre 2 sata
Miketić: Aktivisti zadobili teške povrede ispred Skupštine, da li će nadležni konačno reagovati

Miketić: Aktivisti zadobili teške povrede ispred Skupštine, da li će nadležni konačno reagovati

Radio sto plus pre 2 sata
Miketić: Aktivisti „Beograd ostaje“ zadobili teške povrede ispred Skupštine, policija ignorisala napad lojalista

Miketić: Aktivisti „Beograd ostaje“ zadobili teške povrede ispred Skupštine, policija ignorisala napad lojalista

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeĐorđe Miketić

Politika, najnovije vesti »

Poslanici nastavili sednicu o budžetu za 2026. godinu: Prepucavanja i međusobne optužbe

Poslanici nastavili sednicu o budžetu za 2026. godinu: Prepucavanja i međusobne optužbe

N1 Info pre 5 minuta
SPO traži hitno uklanjanje šatora sa ulica Beograda

SPO traži hitno uklanjanje šatora sa ulica Beograda

Beta pre 5 minuta
Sandžak pripojila BiH Šok izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu"…

Sandžak pripojila BiH Šok izjava predsednice opštine Tutin: "Mi Bošnjaci imamo svoju matičnu državu Bosnu i Hercegovinu" (video)

Blic pre 5 minuta
Vučević o incidentima ispred Skupštine Srbije: "Dobro poznati nasilnici se kriju iza imuniteta"

Vučević o incidentima ispred Skupštine Srbije: "Dobro poznati nasilnici se kriju iza imuniteta"

Blic pre 5 minuta
Željko Obradović ne zna

Željko Obradović ne zna

Vreme pre 5 minuta