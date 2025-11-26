Zborovi građana tvrde da su njihovi članovi noćas napadnuti ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Danas pre 37 minuta  |  Beta
Zborovi građana tvrde da su njihovi članovi noćas napadnuti ispred Skupštine Srbije u Beogradu

Zbor građana beogradske opštine Stari grad saopštio je da su maskirani napadači noćas pretukli članove tog zbora i Ujedinjenih zborova Savski venac ispred Skupštine Srbije. „Policija je bila prisutna, ali nije reagovala“, navodi se na Instagramu tog zbora.

Ta ista informacija podeljena je i na nalogu Studenata u blokadi na društvenoj mreži Iks (X), uz navode da su nepoznate osobe članovima zborova „nanela telesne povrede“. „Nepoznata lica nalazila su se u sklopu tzv. Ćacilenda. Nanete su im telesne povrede, a jednoj članici je u toku napada oduzet telefon. Pripadnici policije koji su se nalazili na licu mesta nisu reagovali, već su se čak podsmevali napadnutim građanima“, tvrde studenti. Napadnuti članovi zborova,
