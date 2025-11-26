Hana rešila da promeni izgled Svi se pitaju da li će je Nerio ovakvu prepoznati: Evo šta je uradila na sebi

Aneli prokomentarisala izjave sestre Site. Hana je nedavno postala deo Elita i odmah je izazvala pažnju u Beloj kući Hana Duvnjak rešila je da se malo "osveži" pred večerašnju žurku, pa je u pomoć pozvala Ivu Stupar. Iako je do sada bila smeđa, Hana će od sada biti crnka. Da li će je njen verenik Nerio Ružanji prepoznati i šta će reći na ovu promenu, ostaje da saznamo u nastavku večeri. Potom se ubacila Aneli, koja je bila odlučna da reši misteriju oko ćerke Nerija